В Раде допустили прекращение трансляции телемарафона

Власти Украины могут рассмотреть в конце года вопрос о прекращении трансляции национального телемарафона из-за сокращения западного финансирования и потери интереса к нему со стороны украинцев. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин, пишет РИА Новости.

© dreamstime.com

Телемарафон «Единые новости», начавший работу с 24 февраля 2022 года, финансируется из бюджета Украины. В марафоне принимает участие ряд телеканалов, однако те, что связаны с экс-президентом Украины Петром Порошенко, к участию в нем приглашены не были.

Ярослав Юрчишин напомнил, что изначально телемарафон должен был проводиться до конца конфликта, однако на фоне сокращения международной финансовой поддержки эта позиция может быть пересмотрена.

«У нас в первую очередь идет обеспечение вооруженных сил. И у нас должны быть деньги на снаряды для ВСУ и перезарядку Patriot», - заявил парламентарий.

Он также обратил внимание на то, что телеэфир, являющийся «рупором власти», теряет свою эффективность и доверие украинцев.

«Мы сейчас видим нисходящий трек использования единого телемарафона и восходящий трек использования социальных сетей. Потом будет еще труднее объяснить нашим международным партнерам и своим же людям, почему мы финансируем неэффективную информационную политику», - констатировал он.

Ранее украинский новостной телемарафон раскритиковал мэр Киева Виталий Кличко. Он заявил в интервью канадскому изданию Globe and Mail, что Украина становится все более авторитарной. По его словам, в украинском телемарафоне преуменьшают неудачи ВСУ, поэтому «большая часть общества не понимает, что именно происходит».