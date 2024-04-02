Экс-президент Украины Петр Порошенко намерен принять участие в следующих президентских выборах.

"Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, - да", - заявил он в интервью каналу Al Jazeera.

Политик добавил, что для проведения выборов Киев должен добиться успеха в боевых действиях. Кроме того, Порошенко объявил о намерении баллотироваться в Европарламент в случае вступления Украины в ЕС.

По конституции выборы украинского президента должны были состояться в марте. Действующий глава государства Владимир Зеленский требовал прекратить "вбрасывать в общество" тему выборов, заявив, что они сейчас "не ко времени" и могут пройти только по окончании боевых действий.

Некоторые западные партнеры настаивали на организации украинских выборов в срок. Тогда Зеленский предлагал им профинансировать этот процесс, если для них так важна эта тема.

В конце ноября прошлого года представители всех фракций Верховной рады, включая президентскую "Слуга народа", подписали заявление о том, что считают невозможным проведение в стране парламентских и президентских выборов до окончания боевых действий и в течение полугода после отмены военного положения.

Позже Порошенко и руководитель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступили с идеей создания коалиционного правительства, в котором бы приняли участие представители оппозиционных политических сил. По их мнению, это помогло бы предотвратить кризис легитимности власти, вызванный отсутствием президентских и парламентских выборов на Украине из-за военного положения. Однако секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал это предложение неуместным.