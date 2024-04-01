Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении главного редактора телеканала RT, агентств «Россия сегодня» и «Sputnik» Маргариты Симоньян. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram-канале. Газета.Ru

В СБУ заявили, что сообщили Симоньян о подозрении по следующим статьям УК: «Геноцид», «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «Пропаганда войны». Кроме того, речь идет о статье «Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников». Lenta.ru

В марте 2022 года занимавшая тогда пост генерального прокурора Украины Ирина Венедиктова сообщила, что в отношении Симоньян выдвинуты обвинения по статье УК Украины о финансировании действий, совершенных с целью "насильственного захвата власти" или "изменения границ" страны. ТАСС