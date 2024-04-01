Политолог-арабист Андрей Чупрыгин в разговоре с Рамблером прокомментировал результаты состоявшихся в Турции муниципальных выборов, на которых победили представители оппозиции, а также ответил на вопросы о перспективах дальнейшего сотрудничества Анкары с Москвой и подготовке турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом своего политического преемника.

Ранее на муниципальных выборах в Турции оппозиция обошла правящую партию. По предварительным данным, кандидаты от Народно-республиканской партии сохраняют за собой крупнейшие города Стамбул и Анкару. Теперь еще оппозиционных мэров избрали в третьем по величине Измире и еще в 16 городах страны. Президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая перед своими сторонниками после закрытия участков, заявил, что его партия «потеряла высоту» по всей стране, но власти не могут игнорировать волю народа.

Эксперт отметил, что победа представителей оппозиционных сил на муниципальных выборах в Турции продиктована не лучшей ситуацией в экономике страны, при этом изменение политических векторов в Турции на фоне поражения правящей Партии справедливости и развития маловероятно.

Дело в том, что результаты муниципальных выборов, прошедших в крупных городах страны, связаны с ситуацией в экономике. Ни для кого давно не секрет, в том числе для самого Эрдогана, что в течение десятка лет турецкая экономика находилась в достаточно плачевном состоянии. Кроме того, в Турции до сих пор не могут оправиться от того крупного землетрясения, которое произошло феврале 2023 года. И уже когда Эрдоган шел на свои последние президентские выборы, которые он, кстати, выиграл с большим трудом, было ясно, что самым большим вызовом для его станет внешнеэкономическая ситуация. Поэтому, как мы помним, после выборов он сменил экономический блок, «отпустил на волю» Центробанк с его ключевой ставкой, то есть начал какие телодвижения в попытке реанимировать экономический процесс в стране. Андрей Чупрыгин Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог

Эрдоган уже давно потерял поддержку жителей крупных городов Турции – Анкары, Стамбула и Измира, считает востоковед.

«Зато у него сохранилась поддержка в сельской местности, которая является серьезным фактором в вопросе сохранения у власти Эрдогана и его партии. Не думаю, что победа оппозиционеров в больших городах очень сильно ударит по Эрдогану как президенту и по его партии как по нынешней партии власти. Эрдоган давно дал понять, что сейчас идет его последний срок на посту главы государства, что он больше не будет баллотироваться на эту должность. При этом сейчас он вновь заявил, что выборы были напряженными, что народ страны и он сам устали, и к подобным заявлениям нужно относиться очень внимательно. Можно сказать, что мы наблюдаем начало тихого похода Эрдогана к завершению срока», - сказал он.

По словам Чупрыгина, после выборов никаких «политических потрясений» в Турции не произойдет.

«Насколько я знаю, выборы прошли очень спокойно. Оппозиция показала, что там умеют управлять экономическими интересами избирателей. На муниципальных выборах избиратель, конечно, голосует «холодильником и бумажником», а не руководствуется какими-то геополитическими соображениями», - сказал он.

Эксперт вместе с тем ответил на вопрос о наличии в настоящее время признаков подготовки Эрдоганом своего политического преемника.

«Эрдоган очень серьезно относится к тому политическому наследию, которое он оставит после себя, поэтому, конечно, он должен кого-то готовить [на роль преемника]. При этом это может быть не отдельно взятый человек, а целая политическая группа. Однако пока я соответствующего процесса не вижу. Возможно, для этого еще рановато, и какие-то признаки подготовки преемника появятся позже», - заявил специалист.

Результаты состоявшихся в Турции выборов не окажут серьезного влияния на отношения Анкары с Москвой, добавил он.

«Если говорить о том, могут ли со стороны оппозиции появиться политики, которые не являются сторонниками развития отношений с Россией, то нужно отметить, что сейчас речь идет лишь о муниципальном уровне. Победившие на выборах в Турции оппозиционные кандидаты не имеют особого влияния на внешнеполитическую деятельность страны. Кроме того, не стоит забывать, что в Турции есть очень серьезная и влиятельная бизнес-прослойка, финансовые интересы которой связаны именно с Россией. Тут речь идет и об энергетике, и о торговле, и о туризме и так далее. И, конечно, эта бизнес-прослойка так или иначе и в дальнейшем будет регулировать вопросы, связанные со взаимоотношениями Турции и России», - заключил эксперт.

Власти Турции ранее прокомментировали требование оппозиции о досрочных выборах президента.