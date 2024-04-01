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«Серьезное предупреждение» для Эрдогана

На выборах в местные органы самоуправления, прошедших в Турции в конце марта, оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (НРП) впервые за 20 лет обошла Партию справедливости и развития (ПСР) президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Автор газеты Hürriyet Ахмет Хакан рассказал, что так избиратели «предупредили правительство о проблемах, возникших в экономике».

Хакан отметил, что десять месяцев назад, когда в Турции выбирали президента и парламент, условия на выборах не слишком отличались от нынешних: существовал сильный альянс против Эрдогана, были проблемы в экономике и высокие цены, но Эрдоган все же стал бесспорным лидером. Теперь картина поменялась и народ направил властям «серьезные предупреждение».

«Санкции против Москвы ранили европейские экономики»

Санкции против РФ нанесли ущерб европейским экономикам, в то время как российская экономика лишь выросла, пишет Daily Mail. В то же время ограничительные меры побудили Россию сформировать более прочные связи с Китаем и Ираном, а также «стать более агрессивной» по отношению к Западу, подчеркивает британская газета.

Спустя более чем два года после того, как президент США Джо Байден пообещал «превратить рубль в руины», российская экономика выглядит еще более устойчивой: рост ВВП достиг 3,6 процента в 2023 году, по этому показателю Россия опережает все страны G7. Опрошенные Daily Mail эксперты бьют тревогу, предупреждая, что Великобритания и ее европейские партнеры станут более слабыми перед лицом своих врагов - и более зависимыми от США - если продолжат вводить санкции. Ксения Киркхэм, специалист по экономическим войнам из Королевского колледжа Лондона, заявила, что Европа «стреляет себе в ногу» своей стратегией санкций и подталкивает Россию «уйти от западных механизмов контроля». Алан Кафруни, профессор международных отношений, утверждает, что решение Европы прекратить импорт российской нефти и газа не принесло ничего, кроме ущерба европейским экономикам и набило карманы американских корпораций, пока Россия продолжает «невозмутимо экспортировать» углеводороды на восточном направлении.

Китайский эксперт рассказал о меняющих украинский кризис бомбах

Эксперт в области авиационного вооружения Чжан Сюэфэн считает, что российские авиабомбы с универсальными планирующими и корректирующими модулями способны изменить ход украинского кризиса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на китайское издание Global Times.

Китайский эксперт назвал главные преимущества планирующих бомб - это их точность, большая дальность действия и относительно низкая стоимость. Чжан заявил, что использование универсальных планирующих модулей позволит российским военным полностью раскрыть потенциал бомбы ФАБ-3000, которая позволяет уничтожать украинские опорные пункты. Менее мощные бомбы ФАБ-1500 и ФАБ-1000 уже оснащены такими модулями, подчеркнул эксперт.

Британская газета предрекла Украине «катастрофу к лету»

Среди западных союзников растет понимание, что Украина проигрывает России на земле и к лету 2024 года Киев может ждать полное поражение, пишет Роберт Фокс в своей статье для британской газеты Evening Standard. ВСУ истощены, при этом артиллерийские запасы западных стран, даже собственные арсеналы Великобритании, Германии и США, не удастся восстановить в течение еще двух лет, заявил автор.

Фокс отметил, что Германия увеличила расходы на оборону, но отказалась послать оружие, «способное изменить правила игры» - дальнобойные ракеты Taurus. Американская политика в отношении Украины находится в «ловушке распрей Конгресса». А европейские партнеры, включая страдающих от нехватки газа Германию, Италию и Испанию, «тайно или явно стремятся к мягкой сделке с Россией». Автор статьи считает, что союзникам в НАТО и ЕС необходимо иметь скоординированную стратегию, чтобы «предотвратить катастрофу на Украине прямо сейчас». Однако предзнаменования из Киева показывают, что может быть слишком поздно, заключил Фокс.

В Газе заявили о десятках найденных после отхода ЦАХАЛ тел

Министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАС, заявило, что после вывода израильских сил с территории больницы «Аш-Шифа» были найдены десятки тел. Об этом сообщает France 24.

По словам очевидцев, по территории вокруг комплекса были нанесены десятки авиаударов. В пресс-службе ХАМАС заявили, что израильские удары обеспечили прикрытие отступающим танкам и автомобилям ЦАХАЛ.