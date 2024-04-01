В Эстонии продолжат попытки лишить россиян права голоса на местных выборах

Член правящей в Эстонии Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере анонсировал законопроект, запрещающий гражданам России голосовать на местных выборах в стране. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на эфир Эстонского телевидения.

Пере заявил, что свой законопроект Партия реформ представит уже на этой неделе.

Политик подчеркнул, что документ позволяет лишать граждан третьих стран права голоса на выборах в органы местного самоуправления. Благодаря законопроекту не потребуется вносить изменения в Конституцию, добавил Пере.

Представитель партии Isamaa Риина Солман, выступавшая вместе с Пере, заявила, что для ее партии важно «искоренить российское влияние» в Таллине до следующих местных выборов.

По словам Солман, именно поэтому в Isamaa продвигают «эстоноязычность и эстонскость».

По Конституции Эстонии, право голосовать на выборах в органы местного самоуправления имеют все люди старше 16 лет, зарегистрированные как жители определенной эстонской территории. Голосовать могут как граждане других стран ЕС, так и граждане третьих стран и лица без гражданства. При этом выдвигать свою кандидатуру в органы местного самоуправления могут только граждане Эстонии и других стран ЕС.

Газета Postimees ранее рассказала, что «пропутинские настроения» граждан РФ, проживающих в Эстонии, поднимают вопрос об эстонских избирательных правах россиян. Результаты с местных избирательных участков продемонстрировали, что Владимира Путина на выборах президента РФ поддержали 75 процентов местных голосовавших россиян.

Люди, поддерживающие президента России, могут голосовать на эстонских местных выборах и таким образом влиять на эстонскую политику, подчеркивала газета.