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В Эстонии работают над запретом для россиян голосовать на местных выборах

Член правящей в Эстонии Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере анонсировал законопроект, запрещающий гражданам России голосовать на местных выборах в стране. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на эфир Эстонского телевидения.

В Эстонии продолжат попытки лишить россиян права голоса на местных выборах
© globallookpress.com

Пере заявил, что свой законопроект Партия реформ представит уже на этой неделе.

Политик подчеркнул, что документ позволяет лишать граждан третьих стран права голоса на выборах в органы местного самоуправления. Благодаря законопроекту не потребуется вносить изменения в Конституцию, добавил Пере.

Представитель партии Isamaa Риина Солман, выступавшая вместе с Пере, заявила, что для ее партии важно «искоренить российское влияние» в Таллине до следующих местных выборов.

По словам Солман, именно поэтому в Isamaa продвигают «эстоноязычность и эстонскость».

По Конституции Эстонии, право голосовать на выборах в органы местного самоуправления имеют все люди старше 16 лет, зарегистрированные как жители определенной эстонской территории. Голосовать могут как граждане других стран ЕС, так и граждане третьих стран и лица без гражданства. При этом выдвигать свою кандидатуру в органы местного самоуправления могут только граждане Эстонии и других стран ЕС.

Газета Postimees ранее рассказала, что «пропутинские настроения» граждан РФ, проживающих в Эстонии, поднимают вопрос об эстонских избирательных правах россиян. Результаты с местных избирательных участков продемонстрировали, что Владимира Путина на выборах президента РФ поддержали 75 процентов местных голосовавших россиян.

Люди, поддерживающие президента России, могут голосовать на эстонских местных выборах и таким образом влиять на эстонскую политику, подчеркивала газета.

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