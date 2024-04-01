В Еврокомиссии указали на изоляцию Венгрии из-за отношений с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своими «тесными связями» с Россией загнал республику в изоляцию в Европейском союзе. Такую точку зрения высказала заместитель главы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. RT на русском

Она напомнила, что премьер Венгрии в октябре встретился с президентом России Владимиром Путиным в Китае. По ее оценке, Орбан ведет «двойную игру». ТАСС

«Если он хочет получить уважение, по крайней мере ему надо вести себя профессионально и выступать с нейтральной позиции. <...>. Но Виктор Орбан так много раз нас удивлял, что мы можем рассмотреть другой подход [в отношении Будапешта]», — сказала Юрова. Газета.Ru