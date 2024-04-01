Племянник Назарбаева признал вину в отмывании денег

Племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы признал вину в незаконной легализации средств, полученных преступным путем. Газета.Ru

"Подсудимый Сатыбалдыулы предъявленное обвинение признал в полном объеме", - говорится в сообщении пресс-службы суда. Во время предварительного слушания защита ходатайствовала о заключении сделки о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов, суд предоставил время для решения вопроса о заключении процессуального соглашения. ТАСС

В марте 2022 года Кайрата Сатыбалдыулы задержала антикоррупционная служба Казахстана по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств "Казахтелекома". В сентябре того же года он получил шесть лет лишения свободы по этому делу. News.ru