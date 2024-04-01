Boeing 777 затопило фекалиями во время полета из-за поломки унитаза

Самолет Boeing 777 компании United Airlines затопило фекалиями во время рейса. Об этом сообщает The Sun.

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Инцидент произошел 29 марта во время перелета из Франкфурта в Сан-Франциско. Вскоре после взлета пассажиры ощутили неприятный запах и пожаловались на него экипажу. Выяснилось, что в санузле сломался унитаз. Пилоты связались с инженерами на земле, однако те не смогли предложить решение проблемы. Борту пришлось вернуться в аэропорт вылета.

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Напомним, что это не первое происшествие с самолетами Boeing в последние месяцы. Так, в марте у самолета 737-800 треснуло стекло при заходе в аэропорт Портленда. Незадолго до этого в Сан-Франциско у Boeing 777 при взлете отвалилось колесо — оно разбило несколько автомобилей.

Наиболее серьезный инцидент произошел в начале января — тогда у самолета Alaska Airlines оторвалась часть фюзеляжа с иллюминатором во время полета. После этого United Airlines обнаружила незатянутые болты в панелях 10 из 79 своих самолётов Boeing 737 MAX 9.

25 марта стало известно, что глава Boeing Дэйв Кэлхун покинет пост до конца года. Кроме того, сменятся председатель правления и главный исполнительный директор подразделения коммерческих полетов.