Житель Франции провел двое суток в больничном коридоре в ожидании помощи

Во Франции врачи не могли в течение двух суток оказать помощь мужчине, поступившему в больницу с подозрением на инсульт. Об этом пишет La Depeche.

© Газета.Ru

Заметив у себя симптомы инсульта, 40-летний житель Бретани немедленно отправился в ближайший пункт неотложной помощи, но прождал 48 часов в коридоре, прежде чем смог ее получить. Персонал выделил пациенту простыни, но ни подушки, ни одеяла у него так и не появилось. Мужчина рассказал, что когда он проголодался, медики дали ему "два или три куска хлеба".

Пострадавший прибыл в отделение скорой помощи поздно вечером в субботу и покинул его только в понедельник днем. Проведя два дня в тяжелых условиях, он дал интервью французской газете. В разговоре с журналистами мужчина отметил, что не злится на службу скорой помощи или медицинский персонал. Тем не менее он рассказал о серьезной проблеме во французской системе здравоохранения.