Глава Rheinmetall: США не помогут Европе в случае военной угрозы

США не помогут Европе в случае военной угрозы. Об этом в интервью Financial Times заявил генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

По его словам, в последние десятилетия европейские лидеры считали, что США придут на помощь, если Европа столкнется с военной угрозой. Паппергер заявил, что «больше этого не случится» и США дали четко понять, что не будут платить за защиту союзников.

Гендиректор концерна добавил, что сейчас США больше сосредоточены на Азиатско-Тихоокеанском регионе, чем на Европе. Если там начнется вооруженный конфликт, то внимание Вашингтона полностью будет обращено на этот регион, а Евросоюз останется «абсолютно один».

Паппергер считает, что меры Берлина по восстановлению своей военной мощи продолжатся независимо от того, кто победит на президентских выборах в США в этом году. При этом в случае возвращения республиканца Дональда Трампа на пост президента вопрос наращивания собственной военной мощи станет для Берлина более острым.

Глава Rheinmetall также призвал страны ЕС создавать более крупные группы оборонных компаний. По мнению Паппергера, в таком случае они смогут составить конкуренцию американским производителям.