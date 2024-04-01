В Германии разрешили гражданам употреблять и носить с собой марихуану

С 1 апреля в Германии начал действовать новый режим регулирования рынка марихуаны*. О новости сообщили многие мировые СМИ, назвав это "легализацией".

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С сегодняшнего дня любой гражданин ФРГ вправе выращивать наркотик, но исключительно для личного употребления, а также покупать его в специальных социальных НКО.

Кроме этого, немцам разрешили носить в карманах до 25 граммов марихуаны, а дома хранить до 50 граммов. Особо подчеркивается, что это касается использования наркотика не для медицинских целей.

Каждый немец имеет право выращивать три куста конопли самостоятельно. Но разрешены и так называемые "социальные клубы", где допускается организованное разведение и реализация марихуаны. Численность таких клубов не должна превышать 500 человек. Здесь марихуану смогут получить те, кто не в состоянии ее вырастить.

Сообщается также, что коммерческая реализация наркотика в немедицинских целях остается под запретом, и легализация марихуаны поможет ликвидировать наркобизнес и сэкономить на борьбе с ним.

Сообщается, что до разрешения наркотика, черный рынок марихуаны в Германии оценивался в 14 млрд евро в год.

*Распространение, приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков, а также их употребление на территории РФ преследуются по закону.