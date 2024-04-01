В Швеции учеников школы накормили обедом с насекомыми

Учеников школы в шведском городке Сёдертелье в пригороде Стокгольма в рамках продвижения «климатически разумных» и «устойчивых» привычек питания накормили тако с пюре из личинок вместо говядины, такое же блюдо было предложено и посетителям мэрии. Об этом пишет The European Conservative.

По словам городского диетолога Сары Сеинг, пюре из насекомых напоминает по вкусу курицу, является «экологически безопасным и производится устойчивым путем».

При этом гостям обеда в мэрии сообщили о необычном ингредиенте, и они могли отказаться от него. А вот ученикам одной из школ в Сёдертелье о пюре из насекомых не рассказали. Издание утверждает, что в школу пригласили государственное телевидение и журналисты записали реакцию ничего не подозревающих детей, когда они узнали о преимуществах употребления насекомых в пищу и о том, что «маленькое животное прожило хорошую жизнь».

В случае со средней школой просвещение учащихся об экологических преимуществах употребления насекомых в пищу было лишь частью плана. Не менее важным был поиск властями ответа на вопрос, как такие учреждения, как школы и дома престарелых, «смогут прокормить своих клиентов во время войны или другого кризиса», отмечается в статье.

Эксперименты с едой стали также частью мероприятия «Неделя науки», которое проводилось в феврале этого года в Сёдертелье, напоминает издание.

«Каждый желающий получил возможность попробовать это восхитительное сочетание — хрустящих червей и вкусного мягкого мороженого! Это способ привлечь внимание к новым видам продуктов питания и подчеркнуть необходимость инновационного мышления в вопросе еды», - заявила ответственная за «Неделю науки» Ева Хелен.

Ранее в России в рамках форума Innofood были представлены различные продукты из сверчков, в том числе шоколад, печенье и лапша. Директор фирмы «Эфко» Сергей Иванов отметил, что задача производителей альтернативной еды заключается в том, чтобы «накормить и не коптить», то есть, не создавать дополнительную нагрузку на экологию.