The Telegraph предупредила Украину об «экзистенциальной угрозе»

Британская газета The Telegraph рассказала о новой «экзистенциальной угрозе» для Украины - июньских выборах в Европарламент. Небольшой, но значимый и «очень громкий» блок ультраправых партий набирает силу по всему континенту и планирует добиться хороших результатов на выборах.

Партии, о которых идет речь, продемонстрировали рекордные результаты в Португалии и Нидерландах или уже находятся у власти в таких странах, как Венгрия, Финляндия и Италия. Они идут к победе на предстоящих национальных выборах в Австрии и Бельгии или европейских выборах во Франции и Польше.

Многие политики из этих партий считают, что Европа больше не должна поставлять Украине оружие и предоставлять помощь. Некоторые члены этих партий даже хотят, чтобы Европа отменила санкции против России и подтолкнула Украину к переговорам, отмечает The Telegraph.

Как подчеркнула газета, поодиночке такие партии, как немецкая «Альтернатива для Германии» (АдГ), венгерская «Фидес» и австрийская Партия свободы, не имеют большого геополитического веса, но вместе они способны накладывать вето на внешнеполитические решения ЕС.

Некоторые эксперты, опрошенные The Telegraph, считают, что эти партии могли бы сформировать третий по величине блок в Европарламенте.

The Telegraph отмечает, что главную роль может сыграть премьер-министр Венгрии Виктор Орбан или, скорее, его прочный союз с Дональдом Трампом, возможно, следующим президентом США. Трамп уже пригрозил остановить «бесконечный поток американских сокровищ» на Украину в случае, если он победит на выборах. Орбан пообещал не передавать Украине «ни копейки больше», а Герберт Кикль, лидер крайне правой Партии свободы Австрии, называет Венгрию своей «моделью».

Чтобы заменить США в поддержке Украины, Европе пришлось бы удвоить нынешний уровень военной поддержки и темпы оказания помощи, рассказали эксперты The Telegraph.

Ранее стало известно, что крайне правая французская партия «Национальное объединение» лидирует в опросах общественного мнения, проведенных перед июньскими выборами в Европарламент, а президентская партия Эммануэля Макрона «Возрождение» и ее союзники отстают. По версии Bloomberg, у Ле Пен есть шанс превратить эту поддержку в победу на президентских выборах в 2027 году.