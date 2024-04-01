В Турции предрекли досрочные выборы президента после победы оппозиции

Провал правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в ходе голосования в муниципалитетах позволит оппозиции в Турции требовать досрочных президентских выборов. Об этом заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.

Накануне в Турции прошли выборы в местные органы самоуправления. По предварительным данным, правящая в стране Партия справедливости и развития впервые за 20 лет уступила оппозиции. И оппозиционные мэры крупных городов – Анкары, Стамбула и Измира – сохранили свои посты.

Эрдоган заявил, что в ходе выборов не удалось достичь желаемых результатов

Аналитик Энгин Озер обратил внимание на то, что в первую очередь причиной провала правящей партии стали высокая инфляция (65%) и недостаточные пенсии.

«С другой стороны, несмотря на человеческую трагедию в Газе, правительство не прекратило торговлю с Израилем и не решилось на бойкот», - пояснил эксперт.

Он выразил уверенность, что из-за потери голосов Партией справедливости и развития оппозиция «обязательно потребуют досрочных выборов».

«Скорее всего, в 2025 году пройдут досрочные президентские выборы между Экреном Имамоглу, который станет председателем оппозиционной Народно-республиканской партии, и Сельджуком Байрактаром, который станет новым председателем ПСР», - считает он.

Ранее аналитики отметили, что глава компании-производителя беспилотников Bayraktar Сельджук Байрактар, являющийся зятем нынешнего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, считается одним из самых популярных общественных деятелей Турции.

Сам Эрдоган возглавляет страну свыше 20 лет. В конце очередного президентского срока ему будет 74 года. Эксперты полагают, что текущий срок будет для него последним — он уйдет в отставку и оставит пост надежному преемнику.