В Италии объяснили слова Туска о «предвоенной эпохе» в Европе

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни объяснил слова премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Европа вошла "в предвоенную эпоху" тем, что Варшава чувствует "российскую угрозу с большей тревогой, чем кто-либо другой". В интервью телеканалу Rete 4 он призвал вспомнить "что сделала Россия в Польше в начале советского периода".

© Газета.Ru

По его словам, "поляки смотрят на россиян с большой тревогой, и дело не в том, что нет причин для беспокойства.

Пушков прокомментировал слова Туска о «предвоенной эпохе»

"Но я думаю, что в этот момент нужно иметь стальные нервы и не бояться, укреплять НАТО и защищать Украину, потому что правда в том, что, если Украина проиграет, у наших ворот появится еще большая угроза. Но мы должны работать ради мира", - заявил Таяни.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европа находится в "предвоенной" эпохе, Европу беспокоит возможность развития "любых сценариев" на фоне ухудшения в сфере безопасности. По его мнению, Европа не сталкивалась с таким развитием событий с 1945 года.