В Киеве посетовали на непрофессионализм украинской власти

Неэффективность украинской власти возмутила депутата Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Ирину Геращенко. В своем Telegram-канале она пожаловалась на непрофессионализм коллег и их нежелание и неумение объединиться в тяжелое для страны время, передает «Лента.ру».

Геращенко прокомментировала отмену выборов главы государства на Украине, согласившись с тем, что проводить избирательную кампанию в военное время действительно невозможно, и Киеву будет разумно сосредоточиться на другом. Она призвала граждан и коллег сосредоточиться на поддержке Вооруженных сил страны.

«Но в нынешнем состоянии власть неэффективна и непрофессиональна, это тоже очевидно. Для выживания страны нужно настоящее, а не фасадное, ритуальное, бумажное единство», — подчеркнула Геращенко.

Депутат также отказалась комментировать кадровые перестановки в офисе президента Украины Владимира Зеленского. По ее словам, офис руководить целой страной просто не в состоянии, как бы некоторым представителям власти этого ни хотелось. Геращенко выразила мнение, что сегодня для Украины возвращение субъектности парламенту и правительству — это вопрос выживания государства.