Аргентина привыкает к «бензопиле»

В первые же дни после начала правления Хавьера Милея, которого пресса прозвала «мини-Трампом» за правопопулистскую риторику и «экономистом с бензопилой» за либертарианские взгляды, курс аргентинского песо к доллару упал почти в два с половиной раза.

© Agustin Marcarian/Reuters

Ко второму месяцу редкие выходные в Буэнос-Айресе проходят без многотысячных протестов. Цены на многие товары, в первую очередь импортные, взлетели в несколько раз. О новой жизни страны рассказывает создатель телеграм-канала «Аргентина на русском языке» Егор Васильков:

Егор Васильков, создатель телеграм-канала «Аргентина на русском языке»: «После декабрьских выборов в Аргентине у нас было два варианта, жить интересно или очень интересно, и страна выбрала вариант очень интересно. Сразу после прихода к власти Милея, цены выросли практически в два раза, а может быть, на некоторые категории, в три, четыре, в пять раз. Интересно выглядит особенность импорта, потому что обычная пачка итальянского кофе, которую в Москве можно найти за 300–400 рублей за 250 грамм, здесь сейчас стоят 1000–1500 рублей в зависимости от того, где вы будете покупать, и это абсолютный парадокс, потому что кажется, что против России введены санкции и достать это кофе в России довольно сложно, здесь, вроде как, Италия это братская страна, и не очень понятно, почему происходит такое ценообразование. Правительство отчитывается о том, что получается снижать темпы инфляции и, в целом, кажется, что мировые регуляторы признают, что инфляция замедляется, но глядя на полки в магазинах и сравнивая свое потребление, сравнивая свои расходы, очень сложно согласиться с этими оценками международных регуляторов, потому что ряд товарных позиций вырос космически, и после избрания Милея мы живем в абсолютно другой реальности».

Не все видят положение и курс Аргентины в настолько мрачных тонах. Сторонники президента настаивают, что болезненные реформы необходимы для того, чтобы выдернуть страну из болота социализма и бедности. В конце концов Милей выиграл выборы именно на обещаниях того, что сначала будет плохо, чтобы потом было хорошо. В защиту президента выступает гид в Аргентине Александр Правдивый:

Александр Правдивый, гид: «Я живу в столице 25 лет, гражданин Аргентины с 2003 года. Ничего плохого, ничего шокирующего в стране не происходит. Попадаются публикации, наверное, у вас они тоже освещаются в российских СМИ, что стачки, забастовки, центральная площадь страны опять кипит политической жизнью. Это профсоюзы и, так сказать, придуманные вымышленные организации, у которых выбивают из-под ног кассу, выбивают финансовый аппарат, на котором они зарабатывали большие деньги, как правило, ничего не делая. В особо тяжких случаях, если так можно выразиться, в организацию приходит аудит, спрашивают: ребятки, а чем вы тут занимаетесь, давайте посчитаем приход, расход, куда пошли деньги. Совершенно недавно из 12 с чем-то тысяч наземных служащих, работающих в национальном авиаперевозчике Aerolíneas Argentinas, 8 тысячам было предложено самим, добровольно уволиться. То есть прошел аудит, который увидел, какое огромное, количество людей, которое приходило на работу, ничего не делая, получало очень большие заработные платы».

Там, где это возможно без участия оппозиционного парламента, Милей действует на уровне указов. Как пишет El Pais, тарифы наземного транспорта в Аргентине, которые усиленно субсидировало предыдущее правительство, за несколько месяцев выросли более чем в пять раз, с 50 до 270 песо. При этом, несмотря на страсти в прессе и соцсетях, многие в Аргентине не чувствуют особого шока от вроде бы «шоковых» реформ, говорит жительница Сан-Мартин-де-лос-Андес Елизавета:

«Пока особых изменений за эти несколько месяцев, мне кажется, не произошло. Что изменилось: например, в некоторых магазинах на дверях стали появляться надписи, что здесь можно расплатиться криптой или долларами. Мы пока этим ни разу не пользовались, но раньше такого не было. Из хорошего, за последний месяц-два, наверное, курс песо и доллара стабилизировался, раньше с каждым месяцем цена доллара все увеличилась и увеличилась сейчас более-менее ровно. Также в плане изменений: из-за новых законов стало намного больше вариантов аренды и, соответственно, упали в средние цены, потому что многим людям раньше было выгодно просто законсервировать квартиру, не сдавать ее, а сейчас им появился резон свое жилье сдавать, а не консервировать его. Увеличились цены на некоторые товары, в частности, на подгузники, на них, мне кажется, раза в два повысились цены, но именно на них, в остальном цены, может быть, чуть-чуть повысились в долларах, в том числе, но не критично, то есть нет такого, что раньше мы тратили на рынке, предположим, 20 тысяч песо, а потом 60 тысяч».

Главные реформы, обещанные Милеем, еще не реализованы. Мега-законопроект о радикальном сокращении расходов бюджета и стимулировании экономики застрял в парламенте после того, как оппозиция потребовала отмены чуть ли не половины из 500 с чем-то пунктов пакета. Несмотря на массовую поддержку на президентских выборах, партия Милея «Свобода наступает» остается в меньшинстве в обеих палатах. Вместо компромисса президент отозвал законопроект на доработку и пригрозил всем несогласным «конфликтом».