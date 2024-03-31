Франция предотвратила более 70 терактов за девять лет

Министерство внутренних дел Франции предотвратило 74 попытки совершения террористических актов с 2015 года. Об этом заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала LCI.

«С начала года во Франции были предотвращены три попытки теракта, а в общей сложности с 2015 года — 74», — заявил он.

29 марта главное управление внутренней безопасности Франции (DGSI, внутренняя разведка) выразила мнение, что нынешний формат церемонии открытия летних Олимпийских игр — 2024 представляет много рисков из-за террористической угрозы.

В этот же день сообщалось, что страны Европы увеличили меры безопасности из-за приближения Летних Олимпийских игр, которые пройдут во Франции, и роста террористической активности.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж предложил Москве усилить сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.