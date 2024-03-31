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МИД: Армения пока не хочет вступать в НАТО

Армения в настоящее время не планирует вступать в Североатлантический альянс. Об этом заявил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян.

В МИД Армении высказались о планах вступления страны в НАТО
© РИА Новости
«Если речь идёт о намерении вступить в НАТО, то нет. Сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня Армении», — цитирует его ТАСС.

Мирзоян отметил, что Армения уже сотрудничает с НАТО, участвует в операциях по поддержанию мира в Афганистане.

Ранее посол России в Ереване Сергей Копыркин заявил, что пограничники размещены на границе Армении по просьбе премьер-министра республики Никола Пашиняна.

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