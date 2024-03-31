В Турции оппозиция обгоняет партию власти на выборах

Турецкая основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) впервые за последние несколько десятилетий обгоняет правящую Партию справедливости и развития (ПСР) в гонке за посты мэров основных городов страны.

По результатам обработки почти 50% протоколов на муниципальных выборах, НРП получает 38,17% в борьбе за посты мэров. ПСР, сохранявшая лидерство в этой сфере более 20 лет, набирает 36,9%. Данные предоставлены агентством Anadolu.

У НРП в активе оказалась почти вся западная Турция, включая Анкару, Анталью, Измир и Стамбул, а также несколько городов на промышленном севере страны. То есть ПСР теряет не менее 15 важных центров крупных провинций.

В борьбе за горсоветы и районные муниципалитеты ПСР пока что в масштабах страны удерживает лидерство с 33,8%, у НРП 28,7%. Хотя в главных метрополиях - Анкаре, Анталье, Измире и Стамбуле - большая часть районных муниципалитетов тоже пока отходит НРП.

Соратник ПСР по предвыборному альянсу Партия националистического движения на данный момент набирает 3,5% и получает посты примерно в пяти региональных столицах.

В 2019 году по итогам муниципальных выборов ПСР набрала 44,33% и получила посты в большей части городов. НРП завоевала посты в Анкаре и Стамбуле и 30,11% голосов в гонке за мэрии.