Израиль предложил ООН расформировать Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и передать его полномочия другому органу.

Об этом пишет Guardian со ссылкой на источники в ООН.

«Израиль предложил ООН расформировать БАПОР... и перевести его сотрудников в другое агентство», — сказано в материале.

Уточняется, что инициатива Израиля подразумевает перевод сотрудников БАПОР в одно из других агентств ООН, например во Всемирную продовольственную программу.

При этом, как отмечает издание, гуманитарные сотрудники ООН уверены, что лишь у БАПОР есть ресурсы и доверие палестинцев для доставки продовольствия в сектор Газа, а попытка расформировать агентство по политическим причинам повлечёт катастрофические последствия.

5 марта постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что финансирование БАПОР необходимо восстановить в полном объёме.

Глава БАПОР Филиппе Лаззарини призвал создать комиссию для расследования гибели палестинцев на объектах ООН в секторе Газа.