Библиотека Гарварда извинилась из-за книги из человеческой кожи

Библиотека Гарварда извинилась и убрала из своих фондов книгу с переплетом из человеческой кожи. Это сделано по этическим соображениям, говорится в официальном заявлении.

© Соцсеть X

«Человеческие останки, использованные в переплете книги, больше не принадлежат коллекциям Гарвардской библиотеки из-за этически опасного характера происхождения книги и ее последующей истории», — сказано в заявлении организации.

Речь идет о книге Арсена Уссе «Destinées de l’âme» (1880-е годы), хранящейся в библиотеке Хоутона — хранилище редких книг и рукописей Гарвардского университета.

Первый владелец, французский врач и библиофил доктор Людовик Буланд (1839–1933), переплел эту книгу кожей, которую он без согласия взял с тела умершей пациентки в своей больнице.

В 1934 году издание попало в Гарвард, его поместил на хранение американский дипломат, выпускник университета. Через 20 лет он умер, и вдова пожертвовала книгу библиотеке Хоутона.

До последнего времени библиотека предоставляла книгу всем, кто ее просил, независимо от причины, по которой с ней хотели ознакомиться.

Более того, студенты, нанятые для работы в фондах Хоутона, подвергались издевательствам, «когда их просили забрать книгу, не сообщая, что в ней есть человеческие останки».

В 2014 году, после научного анализа, подтвердившего, что книга переплетена в человеческую кожу, библиотека опубликовала в блоге Хоутона сообщения, в которых преобладал «сенсационный и юмористический тон», что вызвало аналогичное освещение в международных СМИ.

«Гарвардская библиотека признает прошлые ошибки в обращении с книгой, которые еще больше объективизировали и поставили под угрозу достоинство человека, чьи останки были использованы для ее переплета. Мы приносим извинения тем, кто пострадал от этих действий», — заявили в Гарварде.

Сейчас библиотека проводит дополнительные исследования, а также консультируется с властями и экспертами, чтобы «определить окончательный вариант уважительного обращения с данными человеческими останками».