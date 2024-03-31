СМИ: На Кеннеди-младшего в США готовят информационное покушение

Подвергнуть независимого кандидата в президенты Роберта Ф. Кеннеди-младшего массированной критике и обвинениям в теории заговора намерены представители Демократической партии США. Они опасаются, что богатая соратница Кеннеди поможет ему с финансированием предвыборной гонки. В итоге голоса будут оттянуты у Джо Байдена, пишет The Hill.

На этой неделе Роберт Ф. Кеннеди заявил, что назначит вице-президентом США юриста Николь Шанахан, если станет президентом США. Состояние Шанахан оценивается в сотни миллионов долларов. Демократы считают, что она может спонсировать предвыборную кампанию Кеннеди. Это будет «иметь катастрофические последствия в ноябре» для Байдена, поскольку он лишится необходимых голосов — их оттянет Кеннеди.

Подобная ситуация была на выборах 2016 года. Тогда кандидат от Партии зеленых Джилл Стайн отобрала голоса у Хиллари Клинтон, что способствовало проигрышу кандидата от Демократической партии.

The Hill пишет, что демократы намерены прибегнуть к личным нападкам на Кеннеди и уже готовят соответствующие материалы. Причем особо это не скрывается.

«Демократы должны использовать все доступные им инструменты, чтобы раскрыть правду о Кеннеди и Шанахане», — заявил Дуг Гордон, член Демократической партии.

По его словам, демократы должны «разоблачить тот факт, что и Кеннеди, и Шанахан уже много лет пропагандируют теории заговора» и помогают Трампу вернуться в Белый дом.

Этой зимой Кеннеди-младший публично заявил, что Вашингтон не должен финансировать Киев, пока не разберется с собственными проблемами. Также он призывал убрать американские базы на Ближнем Востоке.

Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший (70 лет) — племянник президента США Джон Кеннеди, убитого в результате покушения. Роберт является сыном бывшего генпрокурора США Роберта Кеннеди. Юрист-эколог и активист. Он является председателем и основателем некоммерческой группы Children's Health Defense и независимым кандидатом на президентских выборах 2024 года.