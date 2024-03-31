Король Карл III разрешил бороды в британской армии

Британским солдатам и офицерам разрешили носить бороды после того, как король отменил 100-летний запрет на растительность на лице. Король Карл III, являющийся главнокомандующим, на этой неделе подписал соответствующее разрешение, сообщает The Telegraph.

Речь идет о сухопутных силах. Устав королевского военного флота давно разрешает морякам носить бороды и усы с согласия их командира, а британские ВВС изменили свои правила в 2019 году, разрешив ношение бород.

Издание сообщает, что это историческое решение короля. Ему предшествовали многолетние дебаты. В прошлом году министр обороны Грант Шэппс назвал вековой запрет «смехотворным».

«В наши дни люди носят бороды. Получается, что мы боремся с кадровым недобором, а затем говорим желающим, что вы не можете присоединиться к нам, если отрастите бороду. Это смешно. Пришло время модернизироваться», — сказал он.

После этого начальник генштаба, генерал Патрик Сандерс провел опрос действующих офицеров и офицеров резерва. Подавляющее большинство сочло, что сухопутной армии необходимо изменить свою политику в отношении бород.

Новые правила вступили в силу. Уже в англиканские пасхальные каникулы военнослужащие смогут не бриться.

При этом бороды необходимо содержать в чистоте, и они должны соответствовать уставу. Длина бороды должна составлять от 2,5 до 25,5 мм, она должна быть подстрижена на скулах и шее. Не допускаются «пятна или неравномерный рост», а также «чрезмерные цвета».