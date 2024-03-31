Карл III принял участие в пасхальной службе в Винздоре

Король Великобритании Карл III принял участие в пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Об этом сообщает телеканал Sky News.

© Газета.Ru

Отмечается, что 75-летний монарх, являющийся номинальным главой Церкви Англии, посетил службу вместе с королевой Камиллой, что может свидетельствовать о его постепенном возвращении к королевским обязанностям.

Вместе с королевской четой службу посетили брат монарха герцог Йоркский Эндрю и его бывшая супруга Сара Фергюсон, сестра короля принцесса Анна с мужем вице-адмиралом в отставке Тимоти Лоуренсом.

Наследник британского престола принц Уильям остался в коттедже Аделаида вместе со своей супругой принцессой Кейт Миддлтон, которая проходит курс лечения от рака.

До этого газета Independent писала, что принцесса Кейт Миддлтон решила пропустить ежегодную пасхальную службу из-за рака.