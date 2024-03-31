Стало известно, что Сунак может потерять место в парламенте

Британский премьер-министр Риши Сунак может потерять свое место в британском парламенте по итогам выборов в стране, которые могут показать непопулярность находящейся у власти партии консерваторов. Об этом сообщает английская организация Best for Britain, ее утверждение основано на результатах исследования, проведенного по ее заказу социологической компанией Survation.

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«Результаты по конкретным мандатам особенно удручают премьер-министра, показывая, что он рискует уступить лейбористам свой собственный избирательный округ Ричмонд и Норталлертон», - сообщается на сайте организации.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что представители Консервативной партии Великобритании обсуждают смену премьер-министра страны Риши Сунака. По данным агентства, члены правительства Британии в последнее время все чаще обсуждают возможность замены Сунака до парламентских выборов, которые должны пройти до января 2025 года.