Италия сделает все возможное, чтобы помочь Зеленскому, но она не воюет с Россией и не собирается отправлять войска на Украину. Запад не близок к вооруженному конфликту с РФ и не должен использовать «военный язык». Об этом в интервью газете Il Messaggero заявил Антонио Таяни, вице-премьер и министр иностранных дел Италии.

Интервьюер спросил итальянского политика:

«Близки ли мы к вооруженному конфликту с Россией?»

«Я так не думаю. Мы должны быть осторожны, используя военный язык, я слышу, как люди говорят о военной экономике. Давайте проясним одну вещь: мы не воюем с Россией и не будем отправлять солдат воевать на Украину», — ответил Траяни.

По его словам, «Италия сделает все возможное, чтобы помочь Киеву». Однако режим Зеленского должен только защищаться, а не наносить удары по российской территории.

Также Таяни заявил, что Рим вместе с союзниками отправит Киеву боеприпасы, и они «посмотрят, будет ли нужен девятый пакет помощи». Кроме того, в ЕС идет работа над переводом украинскому режиму процентных доходов от замороженных российских активов.

Отвечая на вопрос, будет ли 2024 год годом перемирия, Таяни сказал, что надеется на конференцию, организуемую Киевом и что Запад «должен помочь Украине не быть побежденной, капитуляция не приемлема». В этом, по его мнению, состоит «справедливый мир», ради которого работают западные политики.