Мэр Киева Виталий Кличко выступил против идеи заморозки конфликта на Украине и территориальных уступок.

"Это [идея заморозки] ошибочная точка зрения, вместо этого нам необходимо больше поддержки. Мы не отдадим никаких территорий России. Это не может быть компромиссом", - заявил он в интервью газете Bild am Sonntag. "Ракетные удары по-прежнему нарастают, мы срочно нуждаемся в новых ракетах [для систем ПВО] Patriot и новых возможностях для защиты людей", - утверждал Кличко.

Украинский политик считает, что по-прежнему сохраняется опасность российского наступления на Киев, который, по его мнению, "был и остается целью" для РФ.

"Мы это знаем, и мы намного лучше, чем два года назад, подготовлены к возможным новым атакам", - утверждал Кличко.

С идеей заморозки конфликта ранее выступил глава фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольф Мютцених. В ФРГ его инициатива встретила как поддержку, так и критику.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. Всего ФРГ к настоящему моменту выделила на военную поддержку Киева средства или предоставила обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки оружия Киеву будут лишь затягивать конфликт на Украине.