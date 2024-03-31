В Берлине несколько тысяч человек приняли участие в демонстрации за начало мирных переговоров по украинскому конфликту, пишет издание Zeit. Акция прошла под лозунгом «Боеспособность? Никогда больше», написали журналисты.

Люди собрались на Карл-Маркс-аллее на востоке немецкой столицы. На плакатах демонстранты призывали к мирному урегулированию и прекращению поставок вооружения Киеву. Кроме этого, граждане выступили против вовлечения Германии в конфликт.

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Со сцен к участникам акции обращались спикеры. Например, бывший дипломат при ОБСЕ Михаэль фон дер Шуленбург назвал «безумием» тот факт, что «зеленые политики из своих уютных и не знавших войны квартир призывают украинцев лезть в окопы».

Ранее политолог Сергей Марков предупредил, что подписание какого-либо документа с украинской стороной после 20 мая может плохо обернуться для России. По его мнению, в конечном итоге соглашение будет признано незаконным. С 21 мая Владимир Зеленский перестанет считаться легитимным президентом Украины, объяснил Марков. По этой причине для Киева не составит труда в любой момент собрать конституционный суд и объявить договоренности ошибочными, констатировал политолог.