Генсек Гутерриш осудил атаку на сотрудников ООН на "голубой линии"

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил взрыв на "голубой линии" между Ливаном и Израилем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя организации Стефана Дюжаррика.

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В документе отмечается, что в результате атаки ранения получили три сотрудника Органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия и один переводчик.

"Генеральный секретарь осуждает произошедший взрыв, который задел патруль группы наблюдателей в Ливане", - уточнили в заявлении.

В ООН выразили серьезную обеспокоенность нынешней ситуацией вдоль "голубой линии", где с начала октября 2023 года происходят ежедневные перестрелки между вооруженными группами Ливана и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Дюжаррик призвал стороны воздерживаться от нарушений режима прекращения боевых действий в соответствии с резолюцией Совета Безопасности (СБ) ООН и использовать дипломатические методы для разрешения кризиса.