Эксперт объяснил нежелание США признать реальное положение дел на Украине

Эксперт считает, что США из-за высокомерия не признают реальное положение дел на Украине
Высокомерие не позволяет Соединенным Штатам признать, что Киеву не удастся достичь успеха в украинском конфликте. Такое мнение выразил в четверг подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
"Происходящее "на земле" [буквально] кричит, что война проиграна. Почему же, бога ради, мы должны бросать еще $60 млрд туда, где успех не может быть достигнут? Потому что мы высокомерно не хотим признавать правду. Пришло время сделать это", - сказал он в эфире своего YouTube-канала.
Дэвис напомнил, что не так давно американский сенатор-республиканец Линдси Грэм был в Киеве и "призывал идти сражаться больше людей".
"Он пытается побудить людей идти на бессмысленную смерть. Я считаю аморальным и дальше призывать их идти воевать, потому что дороги к победе нет. Если мы потратим $60 млрд, если они мобилизуют больше людей, итог не изменится", - убежден он.