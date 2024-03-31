Эксперт объяснил нежелание США признать реальное положение дел на Украине

Высокомерие не позволяет Соединенным Штатам признать, что Киеву не удастся достичь успеха в украинском конфликте. Такое мнение выразил в четверг подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

"Происходящее "на земле" [буквально] кричит, что война проиграна. Почему же, бога ради, мы должны бросать еще $60 млрд туда, где успех не может быть достигнут? Потому что мы высокомерно не хотим признавать правду. Пришло время сделать это", - сказал он в эфире своего YouTube-канала.

Дэвис напомнил, что не так давно американский сенатор-республиканец Линдси Грэм был в Киеве и "призывал идти сражаться больше людей".