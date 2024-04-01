Болгария начинает выдавать россиянам шенгенские визы

Болгария начинает принимать заявления у россиян на получение шенгенской визы и выдавать соответствующие въездные документы. Обработкой заявлений будут заниматься консульская служба посольства страны в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге.

В конце 2023 года Совет ЕС принял решение частично расширить Шенгенскую зону для Болгарии и Румынии. Как сообщили ТАСС в болгарском посольстве, продолжительность ожидания в очереди на подачу документов "будет как у других стран Шенгенского пространства":

В диппредставительстве пояснили, что туристы смогут пользоваться выданными до 31 марта 2024 краткосрочными национальными визами типа C - со сроком пребывания в стране до 90 дней - "только на въезд в Болгарию и на поездки до Румынии и Кипра".

Выданные же до этой даты долговременные разрешения на въезд типа D - на пребывание на территории республики более 90 дней - "будут предоставлять возможность для кратковременных поездок в других странах Шенгенского пространства".

Совет ЕС 31 декабря 2023 года принял решение о введении "частичного Шенгена" по отношению к Болгарии. Так, начиная с 31 марта этого года для граждан Болгарии отменены проверки на внутренних воздушных и морских границах ЕС, однако проверки на сухопутных границах сохраняются. Румыния с 31 марта начала оформлять гражданам РФ шенгенские визы. Заявление можно подать во всех диппредставительствах страны на территории России: в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Шенгенское сообщество было создано в 1985 году Францией, Германией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом. Границы Шенгенской зоны не совпадают с границами Евросоюза, хотя в обе структуры входили по 27 государств. Членами Шенгена являются не входящие в ЕС Швейцария, Исландия, Норвегия, Лихтенштейн. Зато входящие в ЕС Ирландия и Республика Кипр не участвуют в Шенгене.