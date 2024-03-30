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Во Франции задержали мужчину по подозрению в подготовке нападения на Нотр-Дам

Сотрудники внутренней разведки Франции задержали мужчину по подозрению в подготовке нападения на собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам).

Во Франции задержали мужчину по подозрению в подготовке нападения на Нотр-Дам
© globallookpress.com

Как сообщает газета Le Journal de Dimanche, подозреваемым оказался пожилой гражданин Египта, который поддерживал контакт с «Исламским государством»*.

По данным МВД республики, за последние три недели были задержаны пять человек по подозрению в подготовке терактов. Все они проходят по отдельным делам, однако каждый задержанный имел связь с ИГ.

Ранее реставраторы во Франции смонтировали шпиль для собора Парижской Богоматери. Он полностью идентичен тому, который украшал храм до пожара в 2019 году.

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал новый этап реставрации.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 29.12.2014.

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