Тысячи активистов в Тель-Авиве требуют отставки Нетаньяху

Тысячи протестующих собрались в центре Тель-Авива с требованием проведения досрочных выборов в Израиле.

Об этом пишет РИА Новости.

Протестующие также призывают к немедленному заключению сделки по освобождению заложников

Акции протеста проходят у комплекса правительственных зданий.

Ранее член политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммед Наззаль заявил, что израильская сторона привела в тупик переговоры об установлении перемирия в секторе Газа.