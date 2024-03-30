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Тысячи активистов в Тель-Авиве требуют отставки Нетаньяху

Тысячи протестующих собрались в центре Тель-Авива с требованием проведения досрочных выборов в Израиле.

Тысячи активистов в Тель-Авиве требуют отставки Нетаньяху
© globallookpress.com

Об этом пишет РИА Новости.

Протестующие также призывают к немедленному заключению сделки по освобождению заложников

Акции протеста проходят у комплекса правительственных зданий.

Ранее член политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммед Наззаль заявил, что израильская сторона привела в тупик переговоры об установлении перемирия в секторе Газа.

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