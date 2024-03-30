Тысячи активистов в Тель-Авиве требуют отставки Нетаньяху
Тысячи протестующих собрались в центре Тель-Авива с требованием проведения досрочных выборов в Израиле.
Об этом пишет РИА Новости.
Протестующие также призывают к немедленному заключению сделки по освобождению заложников
Акции протеста проходят у комплекса правительственных зданий.
Ранее член политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммед Наззаль заявил, что израильская сторона привела в тупик переговоры об установлении перемирия в секторе Газа.