Нетаньяху провели операцию по удалению грыжи

Хирурги успешно провели операцию по удалению грыжи израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Об этом сообщает Walla со ссылкой на канцелярию премьера.

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После операции 74-летний Нетаньяху чувствует себя хорошо и находится в сознании. На восстановление необходимы еще как минимум сутки.

Грыжу у израильского премьера обнаружили накануне во время планового осмотра. Хирургическое вмешательство проводилось в больнице Хадасса в Иерусалиме под полной анестезией. Пост Нетаньяху временно занимает министр юстиции и вице-премьер Ярив Левин.