В 2023 году на саммите НАТО в Литве высокопоставленный представитель Пентагона испытал на себе симптомы «гаванского синдрома», у США есть доказательства причастности «иностранного противника», сообщает CBS.

Источники CBS утверждают, что это первый задокументированный случай «гаванского синдрома» на саммите НАТО, и он может стать поворотным моментом в расследовании этой загадочной болезни.

Телеканал отметил, что заявление о причастности «иностранного противника» противоречит выводам разведывательного сообщества США, сделанным год назад, когда версия враждебной активности была названа «крайне маловероятной», передает РИА «Новости».

CBS не раскрывает, на кого именно падает подозрение, но в репортаже фигурирует некий житель Петербурга Виталий Ковалев, задержанный в 2020 году в США.

Бывший офицер американской военной разведки, который руководил расследованием по линии Пентагона, заявил CBS, что «у Москвы нет ограничений, она сделает и кого она атакует. Если мы не отреагируем, проблема усугубится».

Напомним, разведка США признала, что «гаванский синдром» не связан с действиями других стран, в том числе России. Проявления синдрома – головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом – впервые были зафиксированы у дипломатов США на Кубе в 2016 и 2017 годах.