Советник президента США по национальной безопасности и Государственный секретарь США Генри Киссинджер старался объяснить Зеленскому маленькую роль Украины в мире. Из этих соображений нужно было выстраивать внешнюю политику страны, но Зеленский не послушал совет. Об этом рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем Youtube-канале.

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«Нужно осознавать, что Украина — это маленькая пешка. Эту мысль Зеленскому в свое время пытался донести Киссинджер», - рассказал политолог.

Соскин отметил, что в случае, если бы Зеленский послушал Киссинджера, то можно было бы избежать катастрофу. Аналитик назвал Украину не субъектом, а объектом на шахматной доске мира.

Он заявил, что Америке не важны интересы Украины, и у них есть собственная глобальная игра, где Киев — маленький сюжет.

30 декабря 2023 года Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет. Он до последних дней жизни не выходил из рабочего кабинета. Политик постоянно прилетал в Москву для встреч с Путиным и Лавровым. По поводу Украины он сделал высказывание, что в идеале страна должна занять нейтральное положение в качестве моста между Россией и Европой.