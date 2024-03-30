В Испании заявили, что над королевством могла пролететь баллистическая ракета

Сеть исследования болидов и метеоритов Высшего совета научных исследований Испании сообщила о предполагаемом полёте баллистической ракеты в ночь на 30 марта над королевством.

«Сейчас мы рассматриваем две гипотезы: баллистическая ракета или вход в атмосферу (некого объекта. — RT)», — приводит сообщение ТАСС.

Учёные отметили, что объект летел со стороны Франции и прошёл над Каталонией и Валенсией, после чего упал в море.

Ранее ВМС Соединённых Штатов осуществили тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности.