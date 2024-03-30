На Украине пьяный депутат за рулем Audi насмерть сбил велосипедистку

Инцидент произошел в городе Сокиряны Черновицкой области. Депутат совершил ДТП со смертельным исходом и сбежал с места происшествия, сообщает «МК» со ссылкой на украинские ресурсы.

Депутат Сокирянского горсовета Роман Мартынюк накануне вечером ехал на иномарке в состоянии алкогольного опьянения. Он сбил велосипедистку, жительницу села Коболчин, но не стал оказывать ей помощь, а покинул место происшествия.

Женщина погибла от травм. Спустя несколько часов Мартынюка задержали и возбудили против него уголовное дело. Ему грозит от 5 до 10 лет колонии.