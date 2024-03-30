Шольц заявил о продолжении поддержки Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в пасхальном видеовыступлении заверил, что продолжит решительно, но вместе с тем осмотрительно поддерживать Украину, пишет обозреватель Даниэль Брёсслер в статье для Süddeutsche Zeitung.

Шольц подчеркнул, что украинцы не желают ничего, кроме мира, завершения военных действий. Вместе с тем, по его мнению, мир без свободы означает угнетение, мир без справедливости невозможен вообще как таковой.

Шольц нашел оправдание для передачи российских активов Украине

«Поэтому мы поддерживаем Украину в ее борьбе за справедливый мир — до тех пор, пока это необходимо», — подчеркнул Шольц.

Канцлер признался, что ФРГ помогает Киеву и ради собственной безопасности. Он добавил, что Берлин увеличил вложения в оборонную сферу.

Ранее вице-канцлер Роберт Хабек заметил, что пока власти страны спорят о поставках дальнобойных ракет, о возможности или недопустимости их отправки, Москва продолжает активные действия по всей линии фронта.