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Шольц заявил о продолжении поддержки Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в пасхальном видеовыступлении заверил, что продолжит решительно, но вместе с тем осмотрительно поддерживать Украину, пишет обозреватель Даниэль Брёсслер в статье для Süddeutsche Zeitung.

Шольц заявил о продолжении поддержки Украины
© globallookpress.com

Шольц подчеркнул, что украинцы не желают ничего, кроме мира, завершения военных действий. Вместе с тем, по его мнению, мир без свободы означает угнетение, мир без справедливости невозможен вообще как таковой.

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«Поэтому мы поддерживаем Украину в ее борьбе за справедливый мир — до тех пор, пока это необходимо», — подчеркнул Шольц.

Канцлер признался, что ФРГ помогает Киеву и ради собственной безопасности. Он добавил, что Берлин увеличил вложения в оборонную сферу.

Ранее вице-канцлер Роберт Хабек заметил, что пока власти страны спорят о поставках дальнобойных ракет, о возможности или недопустимости их отправки, Москва продолжает активные действия по всей линии фронта.

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