Вучич выдвинул кандидатуру министра обороны Вучевича на пост премьера Сербии

Президент Сербии Александар Вучич выдвинул кандидатуру действующего министра обороны и лидера правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Милоша Вучевича на пост нового премьер-министра республики.

«Предлагаю Народной скупщине (парламенту) Сербии Милоша Вучевича в качестве кандидата на пост председателя правительства Сербии», — написал Вучич на своей странице в социальной сети.

В мае 2023 года Милош Вучевич возглавил «прогрессистов», сменив на этой должности многолетнего лидера партии Александра Вучича. До назначения на пост министра обороны в октябре 2022 года Вучевич в течение 10 лет являлся мэром второго по величине города Сербии — Нови-Сада. При нем город динамично развивался, благодаря чему в 2022 году удостоился титула культурной столицы Европы.

Коалиция во главе с СПП одержала убедительную победу на парламентских выборах, состоявшихся в Сербии 17 декабря прошлого года, набрав 46,7% голосов. На втором месте расположилась прозападная коалиция «Сербия против насилия», набравшая 23,5%. Третью позицию заняла Социалистическая партия Сербии главы МИД республики Ивицы Дачича — 6,5%.

Правая коалиция «НАДА» Милоша Йовановича и Воислава Михаиловича получила 5%. Кроме того, в сербский парламент прошло движение граждан «Мы — голос из народа» во главе с доктором Бранимиром Несторовичем — 4,6% голосов.