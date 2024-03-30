Одесса никогда не была украинским городом, и Западу не удастся помешать России в ее освобождении, заявил в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

Военный эксперт отметил, что аналитикам с самого начала было понятно: российские войска будут стремиться взять под контроль те территории, которые исторически были российскими и где проживает русскоговорящее население.

«Одесса никогда не была частью Украины, точно также, как и Крым», — подчеркнул Макгрегор.

Полковник предупредил, что ввод войск НАТО на территорию Украины со стороны Молдавии, Румынии или Польши, предпринятый с тем, чтобы не допустить переход Одессы под контроль России, приведет «альянс в состояние войны с Москвой».

Вместе с тем, напомнил полковник, у западных стран закончились боеприпасы, оборудование, нет необходимого количества кадровых офицеров для конфликта с Россией.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ за три неполных месяца утратили 71 тыс. наемников, солдат и офицеров, 11 тыс. единиц техники Он добавил, что потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года.