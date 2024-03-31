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Принц Гарри не поверил в хорошие отношения Уильяма и королевы Камиллы

Принц Гарри настороженно относится к жене своего отца Карла III, королеве Камилле. Об этом сообщает The Mirror.

Стало известно, как на самом деле принц Гарри относится к королеве Камилле
© Газета.Ru

В феврале король Великобритании Карл III объявил о том, что у него диагностировали рак. После этого часть обязанностей монарха перешла к его жене, королеве Камилле, и старшему сыну, принцу Уильяму. Сообщалось, что Уильям сблизился с мачехой. По словам королевского эксперта Тома Куинна, принц Гарри не поверил в то, что его брат смог наладить отношения с королевой.

«Он (Гарри) не верит, что Уильям на самом деле сейчас довольно хорошо ладит с Камиллой. Если так на самом деле, то Гарри будет считать это предательством. Он был шокирован, когда Уильям понял, что Камилла вовсе не то чудовище, которым они считали ее в детстве. На самом деле она довольно милая женщина», — заявил Куинн.

Эксперт также отметил, что для принца Гарри «Камилла раньше была злой мачехой и остается ею до сих пор».

22 марта Кейт Миддлтон заявила, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Она рассказала, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости. После этого откровения король Великобритании признался, что гордится мужеством жены принца Уильяма.

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