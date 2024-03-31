Кейт Миддлтон удалили матку

В конце марта из королевского дворца Великобритании пришли тревожные новости: у принцессы Уэльской обнаружили онкологическое заболевание. Осведомленные источники утверждают, что Кейт Миддлтон страдает от рака толстой кишки. Как пояснили инсайдеры, его выявили у невестки короля Карла III во время операции по удалению матки.

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Источник в Букингемском дворце утверждает, что герцогиня Кембриджская легла на плановую операцию по удалению матки. Причиной стало, предположительно, возникновение новообразований. Гистология показала неутешительные результаты: у Миддлтон выявили рак.

«Операция прошла успешно, однако анализы после операции выявили наличие рака», — цитирует инсайдеров издание dayFREURO.

16 января Кейт Миддлтон была госпитализирована в одну из клиник Лондона, и ей была проведена операция на брюшной полости. По официальной информации из королевской семьи, хирургическое вмешательство было запланированным. Впоследствии источник сообщил, что супруга принца Уильяма планирует восстановление дома.

Кейт Миддлтон диагностировали рак

Дети справляются с этой ситуацией достойно и понимают, что их мама болеет и старается поправиться. Принц Уильям взял на себя большую часть заботы о детях, несмотря на наличие няни.

В связи с болезнью Кейт пропустила церковную службу по случаю Пасхи. Принц Уильям останется вместе с супругой, которой нужна помощь в период курса превентивной химиотерапии.