В Госдуме спрогнозировали ухудшение ситуации в Армении из-за членства в ЕС

Ожидание гипотетического членства Армении в ЕС не принесет Еревану ничего хорошего. Республика пополнит ряды государств, долгие годы ожидающих вступления, а уровень жизни ее граждан понизится. Так считает депутат Госдумы Алексей Говырин, передает РИА Новости.

«Такое фантастическое "членство" будет только снижать их уровень жизни», — сказал Говырин.

По его словам, Армения не может похвастаться высоким ВВП и предложить Евросоюзу что-то уникальное. В республике слабая социалка, нехватка финансов, высокий рост цен и «полное отсутствие инвестиционной привлекательности».

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Поэтому, по мнению Говырина, руководство Армении «даже искусственно не сможет нарисовать» необходимые для вступления цифры и показатели.

При этом ЕС будет постоянно использовать вопрос о членстве Армении как «морковку перед носом ослика». В лучшем случае республику ждут «толстенные инструкции о том, что нужно переделать, изменить и отреформировать».

Говырин считает, что Еревану следует использовать свое стратегическое положение и выбрать нейтралитет, как это сделал Азербайджан.

Депутаты Европарламента в середине марта приняли резолюцию, посвященную Армении. В ней предлагается рассмотреть вопрос о предоставлении республики статуса кандидата в члены ЕС.