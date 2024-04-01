Стало известно, почему Кейт Миддлтон переживает из-за визита принца Гарри в Великобританию

Принц Уильям и Кейт Миддлтон переживают из-за возможного визита принца Гарри в Великобританию. Об этом сообщает The Mirror.

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Предполагается, что 8 мая принц Гарри выступит по случаю 10-летия «Игр непобежденных» в соборе Святого Павла в Лондоне. При этом пока неизвестно, будет ли присутствовать на мероприятии Меган Маркл. По словам королевского эксперта и биографа Тома Куинна, принц Уильям и Кейт Миддлтон обеспокоены визитом Гарри.

«Уильям и Кейт очень нервничают из-за того, что независимо от того, приедет ли Гарри один или с Меган, будут трудности», — рассказал Куинн.

Эксперт также отметил, что сейчас сотрудники королевской семьи пытаются составить расписание мероприятий так, чтобы избежать «неловкости и смущения». Как утверждает Куинн, даже рассматривается вариант, при котором братья вместе появляются на публике на короткое время. Таким образом принц Уильям и Гарри смогут доказать, что они уважительно относятся друг к другу.

Накануне инсайдер рассказал, что Меган Маркл может помешать приехать с принцем Гарри в Великобританию.