В Берлине началась пасхальная демонстрация за мирные переговоры по Украине и против вовлечения Германии в этот военный конфликт.

Демонстранты собрались к часу дня на Карл-Маркс-аллее, что находится в восточной части немецкой столицы. Организаторы мероприятия заявили о шести тысячах участников. Протест проходит под лозунгом «Боеспособность? Никогда больше».

— Это безумие, что зеленые политики из своих уютных и не знавших войны квартир призывают украинцев лезть в окопы, — заявил дипломат при ОБСЕ Михаэль фон дер Шуленбург.

Остальные спикеры также призвали остановить передачу оружия в зоны боевых действий, а также стремиться к миру во всем мире и общеевропейской системе безопасности с вовлечением России, передает РИА Новости.

На прошлой неделе в столице Сербии, в городе Белграде, в годовщину начала интервенции Североатлантического альянса в Югославию прошел масштабный митинг против НАТО. Толпа протестующих направилась к зданию Национального музея.

Участники памятной акции пришли с флагами, на которых написаны лозунги: «Смерть НАТО-фашистам!».