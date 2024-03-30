Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис на своем Youtube-канале рассказал о ситуации вокруг Украины. Он отметил, что украинский народ расплачивается за авантюры США.

Дэвис напомнил, что накануне сенатор Линдси Грэм посетил Киев. В ходе своей поездки он побуждал власти Украины направить больше людей на фронт.

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«Он [сенатор] пытается толкнуть больше мужчин на бессмысленную смерть. Я считаю, аморальным продолжать побуждать их идти воевать, потому что пути к победе нет», — отметил аналитик.

Дэвис признался, что не понимает, зачем бросать еще $60 млрд в неудачную авантюру.

По его мнению, Соединенные Штаты позорятся, продолжая участвовать в конфликте. Он добавил, что лишь высокомерие Вашингтона не дает ему признать проигрыш в противостоянии. Вместе с тем, заметил подполковник, Белому дому уже пора это сделать.

Напомним, что главы государств и правительств западных стран все еще делают резкие заявления по конфликту на Украине, призывают поддерживать Киев как можно дольше. Военные эксперты, напротив, говорят о том, что дальнейшее сопротивление ВСУ приведет лишь к бессмысленным потерям и утрате территорий.