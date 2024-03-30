Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в органах власти Украины

Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в органах власти на Украине на фоне недавних увольнений ряда чиновников.

«Мы продолжаем перезагрузку наших государственных институтов. На этой неделе произошло несколько замен. И это ещё не все решения, которые подготовлены», — сказал он в видеообращении.

Какие именно кадровые перестановки ожидаются, Зеленский не уточнил.

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О начале кадровых перестановок в офисе Зеленского стало известно в пятницу, 29 марта. Они коснулись замглавы офиса Зеленского Андрея Смирнова и Алексея Днепрова.

Среди уволенных чиновников офиса Зеленского оказались также его внештатные советники.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что увольнения связаны с оптимизацией штата.